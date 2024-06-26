Российские ученые разработали дегидратор для пробиотических препаратов

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) новое оборудование — дегидратор, предназначенный для приготовления пробиотических препаратов. Это устройство не имеет аналогов на рынке и обеспечивает точный контроль температуры и влажности, что существенно улучшает качество продукции и снижает ее себестоимость.

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Как отмечает заведующий кафедрой «Автоматизация производственных процессов» ДГТУ Александр Лукьянов, разработанный дегидратор оснащен микропроцессорной системой управления, которая позволяет эффективно сушить пробиотики, исключая риск аллергических реакций у персонала. Это особенно актуально в условиях дефицита пробиотических препаратов на российском рынке, вызванного уходом из страны популярных средств, таких как «Фортифлора».

Пробиотики представляют собой споры микроорганизмов, которые в организме обеспечивают правильную микробиологическую среду. Точный контроль температуры и влажности важен для правильного высушивания микроорганизмов, что повышает их всхожесть в организме человека.