Эксперты назвали топ-10 решений, когда ИИ помогает врачам

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) расшифровывает рентгеновские снимки, помогает врачам ставить диагнозы и выполнять сложные хирургические операции. Эксперты назвали "РГ" топ-10 решений, когда машинный разум оказался востребованным в здравоохранении.

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Во-первых, отметили они, наиболее популярны в медицине сегодня технологии компьютерного зрения. В связи с этим искусственный интеллект стал незаменимым помощников в расшифровке рентгеновских снимков, МРТ и КТ. Здесь он зарекомендовал себя еще в период пандемии, напомнил гендиректор сети клиник "Будь здоров" Родион Ступин.

"Во время ковида нередки были случаи, когда рентгенологи диагностировали, например, 50% поражения легких, а искусственный интеллект указывал на 38%. А это разная тактика лечения, разные препараты", - пояснил он.



К тому же, говорит эксперт, загрузка рентгенологов в то время была очень большой, из-за чего в разы увеличивалась вероятность врачебной ошибки. Благодаря сервисам искусственного интеллекта этих ошибок можно избежать.

Кроме этого, искусственный интеллект уже научился анализировать снимки оптической когерентной томографии и определять более 50 патологических изменений глаз, отмечает эксперт сервиса "Актион Медицина" Наталья Журавлева.

Во-вторых, искусственному интеллекту нашли применение в стоматологии. Сегодня он активно используется при планировании хирургических и ортопедических процедур, говорит хирург-стоматолог красноярской клиники Sib Dental Алексей Телятников. Если раньше для подготовки к имплантации зубов требовался анализ гипсовых моделей челюстей и двухмерных рентгеновских снимков, то сегодня на смену им пришли трехмерные компьютерные снимки.

"Это позволяет осуществлять позиционирование имплантата за несколько минут, в то время как ранее этот процесс занимал у врача около часа", - подчеркнул Телятников.



По словам врача, навигационный протокол в операциях (включая все разрезы в полости рта и формирование воспринимающего ложа в кости под имплантат) снижает риск внутриоперационных осложнений, что ведет к предсказуемому положительному долгосрочному результату.

В-третьих, возможности искусственного интеллекта оказались незаменимы для людей с инвалидностью. Так, например, российские ученые создали экзоскелет, управляемый с помощью ИИ-системы распознавания мозговых сигналов. Это позволяет людям с ограниченными физическими возможностями восстанавливать утраченные функции и возвращаться к активной жизни, рассказал руководитель разработки чат-ботов и внедрения ИИ в Magnetto.pro Дмитрий Фомин.

В-четвертых, с помощью искусственного интеллекта врачи способны создать цифрового двойника пациента, обратил внимание замруководителя направления Т1 ИИ Холдинга Т1 Сергей Карпович. Он уточнил, что на таком цифровом двойнике медики могут протестировать варианты терапии и новые препараты, а также проверить реакцию организма, прежде чем приступать к лечению реального пациента. Нейросети составляют индивидуальный план лечения, не только исходя из медицинских показателей, но и оценивая образ жизни больного и факторы окружающей среды, в которой он живет.

В-пятых, искусственный интеллект сегодня может прогнозировать развитие заболеваний, отмечает директор по цифровой трансформации и MedTech Европейского медицинского центра Егор Сафрыгин. Машинный разум анализирует и интерпретирует огромные объемы медицинских данных, благодаря чему составляет для пациента индивидуальный план здоровья.

"Получается своеобразный личный roadmap. Это востребованно, когда речь идет о профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и управлении процессами, связанными с увеличением продолжительности жизни населения", - говорит эксперт.



Таким образом, добавляет доктор медицинских наук и научный руководитель платформы "Онлайн Око" Игорь Азнаурян, искусственный интеллект открывает новые возможности в персонализированной медицине. Анализируя генетические данные, истории болезни и образ жизни пациентов, он может предлагать индивидуальные планы лечения и профилактики заболеваний. Применение этому уже нашли в онкологии или, например, кардиологии.

В-шестых, на основе искусственного интеллекта развивается мобильное здравоохранение (mHealth). Это мобильные и беспроводные технологии, которые помогают в лечении и уходе за пациентом врачам, а также позволяют самим пациентам следить за своим здоровьем.

"В нашей клинике в конце мая появился сервис диагностики здоровья по видеоселфи. С помощью него за одну минуту онлайн врачи могут проанализировать восемь ключевых параметров здоровья пациента. Среди них артериальное давление, частота сердечных сокращений, пульс, уровень кислорода, гемоглобина и другие", - говорит эксперт Сафрыгин.



Он также предположил, что в 2030-х годах благодаря искусственному интеллекту медицинские учреждения будут представлять собой не просто здания, а многофункциональные мультимодальные платформенные комплексы, где физическое пространство будет ориентировано на лечение острого заболевания и выполнение очень сложных процедур и оперативных вмешательств, а менее срочные случаи будут отслеживаться и лечиться через более узкоспециализированные центры шаговой доступности, мини-клиники, центры хирургии одного дня, клиники специализированного лечения и даже дома у пациента. По его словам, об этом много говорят в глобальном медицинском сообществе.

В-седьмых, искусственный интеллект незаменим в хирургии, подчеркнул эксперт Карпович. Роботы помогают избежать ошибок во время операций, говорит он. С помощью нейросетей создают 3D-модель пациента, позволяющую учитывать особенности его анатомии. Кроме этого, в будущем технология сможет подсказывать медикам решения в режиме реального времени, а также позволит врачам проводить операции дистанционно.

Искусственный интеллект открывает огромные возможности для развития телехирургии, отмечает основатель и СЕО проекта BotB2B Виктор Попов. Ее смысл в том, говорит он, что хирург выполняет операции не самостоятельно, а с использованием сверхточного роботизированного манипулятора. Причем врач может находиться как рядом с пациентом, так и в другой стране. Такой подход делает возможным проведение сложных операций в условиях, где ранее это было просто нереальным, подчеркнул он.

Однако эксперт обратил внимание, что всегда возможны разрыв соединения или кибератака. Из-за слишком высоких рисков еще на этапе внедрения технологии продумано, что в случае возникновения ЧП операция будет завершена в автономном режиме с использованием искусственного интеллекта.

В-восьмых, искусственный интеллект вполне может применяться врачами для подбора курса лечебной физкультуры, а физиотерапевтами - для разработки программы реабилитации, отмечают эксперты.

В-девятых, уже сегодня цифровые технологии значительно помогают фармацевтическим компаниям проводить многочисленные опыты за пределами лабораторий, рассказала основатель "Школы Медицинского Бизнеса" Анна Соломахина.

И, наконец, нельзя не упомянуть о прорывах в области психического здоровья, отмечает эксперт Азнаурян. Первый цифровой психолог Сабина AI - это чат-бот, способный вести эмпатичный и логичный диалог на психологические темы. Хотя он не способен полностью заменить человека-психолога, но может стать важным инструментом первичной психологической помощи, особенно в ситуациях, когда доступ к специалисту ограничен.

При этом эксперты отмечают, что искусственный интеллект создан исключительно в помощь врачам, чтобы сократить рутинные врачебные задачи и хоть немного, но нивелировать нехватку кадров за счет высвобождения времени медработников.