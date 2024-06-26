Разработан инновационный дегидратор для пробиотиков

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ, опорный вуз Ростовской области) разработали дегидратор для приготовления пробиотических препаратов, использование которого расширит возможности для получения качественного продукта и снизит его себестоимость. Как сообщил ТАСС заведующий кафедрой "Автоматизация производственных процессов" вуза Александр Лукьянов, в настоящее время оборудование не имеет аналогов на рынке и имеет импортозамещающий эффект.

"Ознакомившись с бытовыми сушилками, где установлена совершенно примитивная система управления, мы создали микропроцессорную систему управления, которая позволяет с большой точностью поддерживать температуру и измерять влагопотерю, экономить время и энергию, а также разработали конструкцию дегидратора, которая исключает опасность возникновения аллергии у сотрудников. Из доступных бытовых или полупромышленных сушилок ни одного аналога этого оборудования нам найти не удалось", - сказал Лукьянов, уточнив, что исследования проводятся в рамках научного проекта "Стратегия молекулярной аквакультуры в разработке новых синбиотических препаратов для улучшения здоровья и качества рыбы".



По словам собеседника агентства, разработка оказалась востребована для приготовления пробиотиков, что имеет импортозамещающий эффект, потому как ветеринары в настоящее время столкнулись с уходом с российского рынка большого числа пробиотических препаратов. К примеру, сказал Лукьянов, популярный препарат "Фортифлора", который применяется и для кошек, и для собак для нормализации пищеварения, практически недоступен.

"Пробиотики - это споры микроорганизмов или заснувшие бактерии, которые после попадания в человеческий организм оживают, и в кишечнике обеспечивают создание правильной микробиологической среды. То есть нам нужно высушить эти микроорганизмы так, чтобы они правильно заснули, правильно превратились в споры, а потом ожили в организме. И здесь нужно очень точно выдерживать температуру, исключая перегрев. При этом большинство бытовых сушилок дает диапазон плюс-минус 10 градусов, и бактерии могут просто погибнуть. Во-вторых, нельзя сушить очень быстро, потому что бактериям нужно какое-то время, чтобы превратиться в споры, и за счет контроля влажности и снижения интенсивности сушки мы можем этим процессом управлять, повышая дальнейшую всхожесть бактерий", - отметил Лукьянов.



Фильтр и стерилизация

Дегидратор, уточнил Лукьянов, оснащен HEPA-фильтром и, в случае необходимости, дополнительными ультрафиолетовыми фильтрами, чтобы обеспечить стерилизацию выходящего воздуха.