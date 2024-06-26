Эксперт оценил нейросеть, которая анализирует отзывы пациентов о врачах

С помощью методов машинного обучения и лингвистических алгоритмов они создали гибридный алгоритм классификации. IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков специально для RuNews24.ru прокомментировал новость об исследованиях вышеупомянутых учёных.

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«На самом деле, несмотря на достаточно простое решение, эта работа имеет большой практический смысл, так как даёт возможность получить объективную информацию о восприятии пациентами лечащих их врачей. На этой основе можно как скорректировать обучение последних, ведь создание специфической психологической атмосферы — это достаточно важная часть лечения, так и получить больше объективной информации о человеке как социально-биологическом объекте и дополнительно может помочь усовершенствовать управленческие процессы в отечественной медицине. Кроме прочего, обработка естественного языка искусственным интеллектом гораздо более продвинута для английского языка, чем для русского, а данная работа может дать нашим исследователям больше знаний применимых к русскому языку», — сказал эксперт, общаясь с журналистом RuNews24.ru



Также известно, что это исследование имеет большое значение для социально-демографических исследований, в частности, в области управления системой здравоохранения.

По словам учёных, исследование подчёркивает важность использования современных методов машинного обучения для анализа отзывов пациентов. Это помогает повысить качество медицинских услуг и разрабатывать новые стратегии в сфере здравоохранения. Применение таких методов способствует развитию более точных и персонализированных медицинских услуг, а также повышению удовлетворённости пациентов.