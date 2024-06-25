ИИ поможет в диагностике болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Бостона разработали перспективную компьютерную программу искусственного интеллекта, способную анализировать речь пациентов и предсказывать развитие болезни Альцгеймера. Эта модель может помочь диагностировать болезнь на ранних стадиях и повысить доступность скрининга когнитивных нарушений.

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Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что программа способна с точностью до 78,5% предсказывать стабильное состояние или переход к деменции у пациентов с легким когнитивным нарушением на следующие шесть лет.

Модель использует методы машинного обучения для анализа данных, полученных из аудиозаписей интервью и базовых демографических данных. Это позволяет делать прогнозы без необходимости дорогостоящих лабораторных исследований или обследований врачебного кабинета.

Исследователи отмечают, что их работа может стать основой для создания эффективных методов ранней диагностики и лечения болезни Альцгеймера, что критически важно для сохранения стабильности состояния пациентов и предотвращения перехода к более тяжелым формам деменции.