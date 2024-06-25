Миллиардер прошел запрещенную генную терапию ради бессмертия

Миллиардер Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, ради продления жизни подвергся запрещенной в США генной терапии. Об этом сообщает издание Unilad.

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Джонсон побывал на острове в Гондурасе и прошел так называемую фоллистатиновую генную терапию. Заказать ее в США невозможно, поскольку процедура не одобрена для использования американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств.

Услуга обошлась миллиардеру в 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Он полагает, что фоллистатиновая генная терапия позволит ему прожить дольше 120 лет. В прошлом его останавливали только опасения, что вмешательство в ДНК повышает угрозу развития злокачественных опухолей.

120 лет — это для людей потолок. Пока что никому не удавалось его пробить — и ключом к этому может быть генная терапия Брайан Джонсон миллиардер



Брайан Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения миллиардер переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.