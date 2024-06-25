Названа неожиданная причина эректильной дисфункции

Мужчины, которые изменяют женам, чаще других сталкиваются с эректильной дисфункцией, предупредила сексолог Сюзанна Вайс. Ее мнение приводит Men's Health.

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Вайс отметила, что супружеская неверность только на первый взгляд кажется неожиданной причиной импотенции. На самом же деле, говорит сексолог, это встречается настолько часто, что вопрос о романах на стороне входит в стандартный опросник для диагностики эректильной дисфункцией. Вайс уточнила, что негативное воздействие объясняется сильной хронической тревожностью, которая возникает на фоне чувства вины и страха быть пойманным.

Сексолог отметила, что к аналогичным последствиям может приводить тревожность, вызванная любыми другими причинами. Кроме того, она назвала и другие причины появления проблем с эрекцией: заболевания сердца и сосудов, диабет, неправильное питание и регулярный недосып.

Ранее уролог Анна Симинович предупредила мужчин об опасности длительной эрекции. По ее словам, без медицинского вмешательства такое состояние может привести к импотенции.