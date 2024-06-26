Одиночество увеличивает риск инсульта на 56 %

Длительное одиночество может значительно повысить риск инсульта у пожилых людей — утверждают авторы нового исследования из Гарвардской школой общественного здравоохранения (США). Результаты их работы опубликованы в EClinicalMedicine.

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«Одиночество считается серьезной проблемой общественного здравоохранения, и наше исследование еще раз подтверждает это. Мы полагаем, что одиночество, особенно при хроническом течении, может играть важную роль в распространенности инсульта — одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире», — сказал ведущий автор исследования Йени Со.



Ученые оценили связь между прогрессирующим одиночеством и частотой инсультов. В течение двух лет 12 000 участников старше 50 лет, у которых никогда не было инсульта, отвечали на вопросы Пересмотренной шкалы одиночества Калифорнийского университета (США). На ее основе исследователи оценили степень одиночества. Четыре года спустя 8 936 участников, оставшихся в исследовании, снова ответили на те же вопросы. Затем их разделили на четыре группы в зависимости от уровня одиночества в течение двух периодов. В первой группе этот уровень был стабильно низким, во второй снижался, в третьей рос со временем, а в четвертой оставался стабильно высоким.

Полученные данные показали, в последней группе, у людей с хроническим одиночеством, риск инсульта был максимальным — на 56 % выше, чем у участников из первой группы. Во второй и третьей группе не было выявлено четкой закономерности повышения риска инсульта. Это позволяет предположить, что влияние одиночества проявляется в долгосрочной перспективе.

«Если мы не сможем справиться с их чувством одиночества на микро- и макроуровнях, это может иметь серьезные последствия для здоровья. Важно отметить, что вмешательство должны быть нацелены именно на одиночество — субъективное чувство, которое не нужно путать с социальной изоляцией», — пояснил Со.



В исследовании принимали участие люди среднего и пожилого возраста, поэтому его результаты могут не распространяться на молодых. Ученые считают, что необходимо продолжать изучение проблемы, чтобы понять механизмы, лежащие в основе связи между одиночеством и инсультом.