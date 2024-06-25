Человек кажется симпатичнее, если ему изменить активность части мозга

Люди обычно воспринимают других и себя как более или менее физически привлекательных, однако нейронные основы такого восприятия остаются малоизученными. Исследователи из Государственного университета Монтклера (США) недавно ответили на этот вопрос. Результаты опубликованы в Frontiers in Human Neuroscience. Они показали, что стимуляция активности медиальной префронтальной коры меняет то, насколько привлекательным воспринимается человек, сообщает Medical Xpress.

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«Физическая привлекательность человека может быть выше или ниже в зависимости от того, как он себя чувствует или о чем думает. Но что произойдет, если мы простимулируем ту часть мозга, которая контролирует уверенность и самосознание человека? Это поменяет то, насколько привлекательными его видят другие?» — рассказал доктор Джулиан Кинан, руководивший исследованием.



Ученые набрали 440 добровольцев, 10 из которых приняли участие в первом этапе эксперимента, а 430 — во втором. На первом этапе эксперимента стимулировали мозг 10 участников, сначала активировав лобную кору, потом — затормозив ее активность, а затем сфотографировали их. Испытуемые не чувствовали себя более привлекательными или уверенными, когда смотрели на себя после стимуляции мозга — самовосприятие не изменилось.

Во время второй фазы 430 человек попросили оценить фотографии первых 10 первоначальных кандидатов.

Примечательно, что торможение нейронов лобной коры делает людей более привлекательными, а возбуждение — менее.

Получилось, что люди становились более привлекательными, не испытывая при этом никаких сознательных изменений. Также результаты позволяют предположить, что внутреннее восприятие не является хорошим индикатором того, как нас воспринимают другие.