Российские ученые разработали новую методику лечения витилиго

В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что вуз запустил пилотный проект по лечению витилиго с использованием новой методики пересадки клеток кожи на пораженные участки. Эта малоинвазивная процедура предполагает пересадку клеток из эпидермиса, дермы или жировой ткани, которые способны восстановить естественную пигментацию кожи в течение месяца.

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Директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, профессор Ольга Олисова, подчеркнула, что витилиго не является неизлечимым заболеванием, и новая методика открывает новые перспективы в его лечении. В сентябре этого года также планируется начать клиническое испытание крема, предотвращающего разрастание очагов витилиго.

Проект разработан в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Клиника в сотрудничестве с Институтом регенеративной медицины активно работает над развитием клеточных технологий, направленных на лечение этого распространенного дерматологического заболевания, отметили в пресс-службе.