Исследователи выяснили, у каких людей лучшие навыки распознавания лиц

Вам трудно распознавать лица или вы из тех, кто никогда их не забывает? Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cognition, способность распознавать лица теснее связана с качеством отношений, чем с общительностью в целом.

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Международная группа ученых провела четыре исследования, в которых приняли участие более 3 000 человек. Они обнаружили, что лучшие навыки распознавания лиц коррелируют с большим количеством «близких и поддерживающих» отношений. Например, распознавание 28 лиц по сравнению с двумя соответствовало наличию шести дополнительных близких отношений.

Профессор Джереми Уилмер из Колледжа Уэлсли предлагает практические шаги для улучшения этих навыков, такие как игра с табличками с именами на общественных мероприятиях для укрепления связей.

Для тех, кто интересуется своими навыками распознавания лиц, исследователи предлагают пройти тест на сайте TestMyBrain.org.