В Москве разработали первый в России фантом для МРТ плода

Ученые в Москве разработали первый в России фантом плода для настройки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы. Его применение ограничивает в том числе сложность при настройке протоколов сканирования. Согласно статистике, потребность в этом методе существует, так как в некоторых случаях именно МРТ может дать наиболее важные сведения не только для ведения беременности, но и для возможного планирования различных внутриутробных хирургических вмешательств", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства столицы.



Она добавила, что московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики.

"Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным", - уточнила заммэра.



Фантомы - это изделия, имитирующие органы, ткани и части тела человека для отработки различных медицинских процессов. Разработка позволит сократить время проведения исследования и обеспечит его широкое распространение в качестве дополнительного метода обследования беременных.

Объект для тестирования

Отмечается, что магнитно-резонансная томография (МРТ) является высокоточным диагностическим методом оценки плода, брюшной полости и малого таза беременной. Отсутствие ионизирующего излучения, высокое контрастное и пространственное разрешение позволяют использовать МРТ в качестве важного дополнительного метода оценки различных патологических состояний беременных и плода.

"Когда у врача при проведении УЗИ остаются вопросы, он может направить беременную пациентку на МРТ для уточнения диагноза. Но не многие медицинские организации готовы провести такую диагностику. Сегодня, чтобы настроить протокол сканирования для проведения исследования, врачи и рентгенолаборанты зачастую прибегают к помощи беременных пациенток - добровольцев. Процедура не приносит вреда ни матери, ни плоду, но пациенту приходится достаточно продолжительное время находиться в сканере не в самом удобном положении. Кроме того, спонтанные движения плода и дыхание матери вызывают помехи на полученных изображениях и значительно снижают информативность исследования", - пояснили в соцкомплексе.



Тест-объект разработан научными сотрудниками Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ). Этот фантом может использоваться для обучения врачей и рентгенолаборантов, оценки и проверки стандартов работы оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.

"Нашей задачей было создать фантом, который давал бы на изображениях МРТ ту же картину, что и при сканировании беременной. Наши ученые экспериментальным путем подобрали материалы, интенсивность сигнала которых идентична внутренним органам плода, в основном это гелевые составы. Таким образом, мы получили имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода. Затем с помощью объемной печати мы создали корпус, повторяющий анатомию матки и плода на 21 неделе беременности, и заполнили его указанными составами. В планах добавить в разработку возможность двигательной активности, так как во время исследования плод далеко не всегда находится в неподвижном состоянии", - прокомментировал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.



О центре

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы - ведущая научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития столичного правительства, основанная в 1996 году.

Центр стал научной базой для разработки и внедрения в клиническую практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики. Собственные разработки фантомов и медицинских симуляторов, образовательные курсы помогают обучать врачей, рентгенолаборантов и молодых специалистов. Сотрудники центра разработали более 800 научных материалов и образовательных программ.