Сон после часа ночи: почему ученые считают его опасным для психики

Люди, которые засыпают после часа ночи, вероятно, подвергаются большему риску развития проблем с психическим здоровьем, независимо от того, относятся ли они к «жаворонкам» или «совам».

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Риск психического здоровья оказался независимым от предпочтительного времени сна, также известного как хронотип. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) в новом исследовании.

Исследование показало, что люди, которые ложатся спать до часа ночи, они, как правило, более здоровы в психическом отношении, у них меньше зарегистрированных случаев психических, поведенческих расстройств и нарушений нервно-психического развития, депрессии и генерализованного тревожного расстройства. Эти результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые показали, что люди, которые следуют своему хронотипу, как правило, более здоровы.

Исследователи наблюдали за почти 73 888 людьми со средним возрастом 63,5 года, из которых 56% составляли женщины. Участники сообщили, что спят в среднем семь часов в сутки.

Ведущий автор исследования Джейми Зейцер, профессор психиатрии и медицины сна в Стэнфордском университете, сослался на теорию под названием «послеполуночный разум», которая предполагает, что поздно ночью мозг работает по-другому, что может оказать влияние на психическое здоровье.

«Мы думаем, что это связано с тем фактом, что люди изолированы, когда они просыпаются поздно ночью, поэтому им не хватает буферов и поддержки, которые приходят с общением или даже с осознанием того, что кто-то еще тоже не спит», — объяснил исследователь в журнале Medical. Новости сегодня.



Эта теория подтверждается наукой о сне, сказала Сара Вонг, научный сотрудник лаборатории Фрэнкса-Висдена Имперского колледжа Лондона, которая не участвовала в новом исследовании.

Вонг отметил, что люди, которые поздно ложатся спать, не высыпаются.

«Это особенно влияет на сон с быстрым движением глаз (БДГ), который происходит чаще во второй половине ночи», — сказал он.



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«Быстрый сон тесно связан с регуляцией настроения – то есть более короткая продолжительность быстрого сна означает ухудшение настроения – при этом изменения в быстром сне считаются фактором риска многих нервно-психических расстройств, таких как депрессия, генерализованное тревожное расстройство и синдром посттравматического стресса», — объяснил Вонг.



Точная роль быстрого сна не совсем ясна, но Вонг полагает, что он связан с возбудимостью коры головного мозга, которая может привести к когнитивной дисфункции и, возможно, эксайтотоксичности — воспалительному процессу, который способствует гибели клеток.