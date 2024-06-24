Ученые выяснили, как меняется мозг мужчины после рождения ребенка

Забота о малыше приводит к уменьшению объема мозга у отцов, однако беспокоиться не о чем, считают ученые. Ранее было известно об аналогичном влиянии родов на женщин. Заметим, что в обоих случаях изменение размеров органа не связано с потерей функций мозга или снижением когнитивных способностей. Мозг меняется, чтобы адаптироваться к родительству и стать более эффективным.

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Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что у отцов, которые больше времени занимались уходом за ребенком, наблюдались более выраженные изменения в мозге. Уменьшение объема мозга — не единственное физиологическое изменение, с которым сталкиваются новоиспеченные папы. Регулярная забота о младенце также способствует снижению уровня тестостерона в крови мужчин, зато повышается уровень окситоцина, который называют гормоном любви и привязанности.