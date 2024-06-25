Ученые выяснили, как иглоукалывание влияет на женщин во время эндокринной терапии

Международная команда ученых протестировала иглоукалывание на 158 пациентах с раком молочной железы, проходящих эндокринную терапию. Участницы, получавшие иглоукалывание два раза в неделю на протяжении 2,5 месяцев, чаще сообщали об уменьшении частоты и тяжести лихорадки, распространенных при эндокринной терапии. За время испытаний никто не сообщал о побочных эффектах. По словам авторов, иглоукалывание поможет женщинам продолжать прием препаратов при раке молочной железы. Исследование опубликовано в журнале Cancer.

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Эндокринная терапия при раке молочной железы блокирует гормональную сигнализацию и продлевает жизнь, однако до 80% пациенток при этом испытывают лихорадку и другие побочные эффекты. Из-за этого они часто прекращают эндокринную терапию, что повышает риск прогрессирования рака. С лихорадкой помогают справиться другие лекарства, но и у них есть свои побочные эффекты.

Международная команда ученых решила выяснить, помогает ли иглоукалывание в борьбе с побочными эффектами. Они собрали 158 женщин с раком молочной железы 0–III стадии и разделили их на две группы. Участницы первой группы получали терапию два раза в неделю в течение 2,5 месяцев и еще 10 недель находились под наблюдением без иглоукалывания. Женщины во второй группе 10 недель получали обычное лечение, а затем перешли на иглоукалывание один раз в неделю в течение 2,5 месяцев. Исследователи опросили пациенток с помощью клинических опросов о лихорадке, ночной потливости и качества жизни.

На 10-ой неделе после начала исследования 64% пациенток первой группы сообщили об уменьшении количества и тяжести лихорадки, в то время как во второй группе симптомы уменьшились лишь у 18% участниц. В течение следующих 10 недель показатели женщин первой группы не изменились, а у пациенток второй группы, проходивших в это время иглоукалывание, симптомов стало меньше. За время исследования никто не сообщал о побочных эффектах терапии.

По словам авторов, иглоукалывание поможет женщинам продолжать прием назначенных препаратов. Это позволит снизить риск рецидива рака молочной железы.