Британскому подростку установили первый в мире нейроимплант против эпилепсии

Подросток из Великобритании, страдающий от тяжелой формы эпилепсии, стал первым в мире пациентом, которому установили мозговой имплантат, позволяющий контролировать приступы. Нейростимулятор посылает электрические сигналы в мозг, что позволило уменьшить приступы на 80%.

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Операцию провела бригада хирургов из больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. В подготовке также участвовали специалисты из Университетского колледжа Лондона, больницы Королевского колледжа и Оксфордского университета.

Известно, что Оран Ноулсон, которому сейчас 13 лет, страдает от синдрома Леннокса-Гасто. Это форма эпилепсии, которая не поддается лечению. Первые приступы у него случились в возрасте трех лет.

До операции у подростка происходило до сотни приступов в день. Он часто терял сознание и переставал дышать, из-за чего ему требовалась реанимация. Приступы случались в любое время суток, поэтому пациент нуждался в постоянном контроле врачей.

Во время операции хирурги ввели два электрода глубоко в мозг мальчика, пока не достигли таламуса. К нейростимулятору крепились два провода, которые требовалось закрепить с точностью до миллиметра. Размер устройства составлял 3,5 см, толщина – 0,6 см. Его можно подзаряжать с помощью носимого устройства.

Нейростимулятор блокирует электрические пути, способствующие возникновению судорог. После его установки количество приступов сократилось, а сами они стали менее тяжелыми.

Семья маленького пациента отметила, что качество его жизни значительно улучшилось. Ему стали доступны занятия, которые раньше он не мог себе позволить – например, верховая езда, сообщает The Guardian.

Ранее человек с «чипом Маска» рассказал о том, как изменилась его жизнь. Нолан Арбо отметил, что устройство помогает ему общаться в социальных сетях, читать комиксы и изучать японский язык. После травмы Арбо остался полностью парализованным ниже шеи.