Профессор назвал популярные продукты для борьбы со старением

Ученые обнаружили новый способ борьбы с онкологией и старением благодаря ресвератролу — веществу, входящему в состав некоторых продуктов питания. Об этом рассказал профессор Гарварда Дэвид Синклер.

По словам специалиста, исследования подтвердили уникальные антиоксидантные и противоопухолевые свойства этого компонента. Ресвератрол входит в состав винограда, арахиса, черники, какао и темного шоколада.

Эксперт подчеркнул, что особенно высокое содержание этого вещества наблюдается в кожуре темных сортов винограда и в зернах какао. Регулярное употребление этих продуктов может существенно улучшить здоровье.

В то же время увеличить риск развития рака могут обработанные мясные изделия, фастфуд и пережаренные продукты, передает Vogue.

В зависимости от типа мяса количество его потребления может быть разным. О том, как часто можно есть жирную вариацию этого белкового продукта, рассказала диетолог Мария Герасимова. Специалист пояснила, что нежирное мясо допустимо употреблять ежедневно, однако более жирное — не чаще чем дважды за неделю.