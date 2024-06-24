Ученые улучшили способ доставки лекарств к трудным участкам организма

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. Канта, Калининград) улучшили свойства магнитоэлектрических композитов, применяемых для нанодоставки лекарств к определенным участкам организма, с помощью создания полимерной оболочки вокруг наночастиц. Об этом говорится в сообщении БФУ.

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"Ученые БФУ выяснили, что полимерное покрытие позволяет улучшить структуру и свойства магнитоэлектрических композитов, применяющихся в медицине для доставки лекарств, а также при создании имплантатов и искусственных тканей. Результаты исследования, поддержанного грантом президентской программы Российского научного фонда, опубликованы в Journal of Magnetism and Magnetic Materials", - сообщили в университете.



В БФУ провели модификацию применяемого в медицине композита – феррита кобальта – водорастворимым полимером полиэтиленгликолем. Выяснилось, что немодифицированные наночастицы "слипаются", делая композит неоднородным, а модификация приводит к равномерному их распределению. Композит сохраняет магнитные и пьезоэлектрические свойства, на 40% растет его способность накапливать электрический заряд при механическом воздействии, что позволяет быстрее реагировать на механическое раздражение.

Разработанные материалы потенциально могут использоваться в регенеративной медицине, добавили в БФУ. В частности, создаваемые ими в ответ на давление электроимпульсы могут стимулировать деление клеток в составе искусственных тканей и имплантатов.

Ученые БФУ планируют глубже изучить механизмы взаимодействия полимерного покрытия с компонентами магнитоэлектрических композитов. В будущем эти материалы могут стать ключевым элементом в создании интеллектуальных имплантатов и биоэлектронных систем, способных взаимодействовать с живыми клетками на молекулярном уровне, говорит лаборант-исследователь НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Виталий Сальников.