Ученые снова заговорили о пользе вина и темного шоколада. Как выяснилось, эти продукты богаты ресвератролом. Также оно содержится в арахисе, какао и красном винограде.

Изучив свойства вещества, ученые пришли к выводу, что оно имеет профилактические свойства против рака, а также участвует в метаболизме глюкозы и жиров в печени.

Как сообщает журнал VOGUE со ссылкой на данные ученых, ресвератрол проявил себя как мощный антиоксидант. Он помогает снизить негативное влияние на организм свободных радикалов, вызывающих воспаление и старение клеток, а также окислительный стресс, который считается триггером большинства неизлечимых заболеваний.

Помимо прочего вещество регулирует кровяное давление, улучшает выработку галогена.

Испытания показали, что крема с добавлением ресвератрола улучшают состояние кожи. Она становится более эластичной, упругой, выравнивается тон, пропадают акне, мелкие морщины.

Что касается употребления продуктов с высоким соджержанием этого вещества, оказалось, что они способствуют улучшению работы сердца и очистке сосудов.

Правда, отметили ученые, получить достаточное количество ресвератрола только из продуктов и вина невозможно, поэтому они рекомендуют использовать специальные добавки. Суточной нормой считается 150 мг вещества в день. Это количество сопоставимо 1000 бокалам вина в день.

Для достижения заметного эффекта ученые советуют принимать вещество в течнеие 30 дней.

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