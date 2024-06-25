Вакцину от рака в России начнут испытывать на людях уже в 2025 году

Россия готовится к клиническим испытаниям новой вакцины. В середине 2025 года учёные намерены приступить к исследованию лекарства от рака: вакцину будут тестировать на пациентах, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «РИА Новости».

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Сейчас препарат проходит доклинические испытания на мышах. Отмечается, что вакцина демонстрирует обнадёживающие результаты — учёным удалось значительно увеличить продолжительность жизни животных с меланомой. Основная цель — разработать препарат, способный не только продлить жизнь, но и уничтожить опухоли и метастазы.

По мнению Гинцбурга, при успешной отработке этой технологии вакцина может стать эффективным средством в борьбе с немелкоклеточным раком лёгкого, раком поджелудочной железы, некоторыми видами рака почек и меланомами. Это особенно важно для пациентов, у которых метастазы развиваются на ранних стадиях болезни.