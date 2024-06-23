Учёный объяснил, почему коты любят сидеть на ноутбуке

Почему кошки часто одержимы нашими компьютерами и любят лежать на клавиатуре? К сожалению, ещё не проводилось экспериментов, связанных с этим вопросом. Однако у экспертов по поведению кошек есть теория, объясняющая такое поведение.

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Недавние исследования показывают, что кошки способны имитировать поведение человека. В ходе одной работы даже выяснилось, что они могут соотносить своё тело с нашим, чтобы повторять действия.

Но, по словам доктора Дэвида Сэндса, эксперта в области психологии животных с более чем 25-летним клиническим опытом, кошкам сложно имитировать процесс набора текста.

Также вряд ли кошек привлекает исключительно тепло, которое исходит от ноутбука.

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Так чем же ноутбук привлекает кошек? Это запах человека, который остаётся на клавиатуре. Кошки ориентируются в основном на запахи, поэтому могут отлично учуять любые ароматы.

Но причина того, что кошка садится на ваш ноутбук, заключается немного в другом. Скорее всего, она пытается таким образом сохранить собственный запах и вытеснить ваш. Так она словно говорит: «Ты принадлежишь мне!»

Физически же лежание на клавиатуре кошке никак не навредит.