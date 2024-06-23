Учёный объяснил, почему коты любят сидеть на ноутбуке
Почему кошки часто одержимы нашими компьютерами и любят лежать на клавиатуре? К сожалению, ещё не проводилось экспериментов, связанных с этим вопросом. Однако у экспертов по поведению кошек есть теория, объясняющая такое поведение.
Недавние исследования показывают, что кошки способны имитировать поведение человека. В ходе одной работы даже выяснилось, что они могут соотносить своё тело с нашим, чтобы повторять действия.
Но, по словам доктора Дэвида Сэндса, эксперта в области психологии животных с более чем 25-летним клиническим опытом, кошкам сложно имитировать процесс набора текста.
Также вряд ли кошек привлекает исключительно тепло, которое исходит от ноутбука.
Так чем же ноутбук привлекает кошек? Это запах человека, который остаётся на клавиатуре. Кошки ориентируются в основном на запахи, поэтому могут отлично учуять любые ароматы.
Но причина того, что кошка садится на ваш ноутбук, заключается немного в другом. Скорее всего, она пытается таким образом сохранить собственный запах и вытеснить ваш. Так она словно говорит: «Ты принадлежишь мне!»
Физически же лежание на клавиатуре кошке никак не навредит.