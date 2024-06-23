Ученые нашли связь между инфекциями и выработкой бутирата в организме

Международная команда ученых в течение шести лет наблюдала за состоянием 10 699 людей. За все время 602 человека были госпитализированы из-за инфекций. Оказалось, что в их организме было меньше бактерий, вырабатывающих бутират. Эта жирная кислота улучшает защиту от инфекций во всех органах человека. У людей, в кишечнике которых было на 10% больше этих бактерий, вероятность заражения инфекциями была меньше на 15–25%, чем у других. В будущем с помощью бутирата врачи смогут более точно прогнозировать риск тяжелых инфекций. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Microbe.

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У пациентов, госпитализированных с тяжелыми инфекциями, например пневмонией, часто происходит изменение микробиоты — совокупности живых микроорганизмов. Международная команда ученых решила выяснить, как связаны нарушения микробиоты и восприимчивость человека к тяжелым инфекциям. В течение шести лет исследователи наблюдали за 10 699 пациентами. За все время 602 человека были госпитализированы из-за инфекций в разных областях организма; анализ их кишечной флоры показал, что в микробиоте было меньше бактерий, вырабатывающих бутират — небольшую жирную кислоту, оказывающую положительное влияние на иммунную систему мышей и способствующую ферментации пищевых волокон.

Команда проверила действие бутирата на людях. Ученые проанализировали образцы кала участников и выявили 16 бактерий, которые вырабатывают бутират. Оказалось, что бутират улучшает защиту от инфекций вне кишечника — например, в мочевом пузыре или легких.

«Мы увидели, что у людей, в кишечнике которых на 10% больше этих бактерий, вероятность заражения инфекциями снижается на целых 15–25%», — рассказал Боб Куллберг, соавтор исследования из Амстердамского университета, Нидерланды.



В будущем с помощью бутирата врачи смогут более точно прогнозировать риск тяжелых инфекций. Однако ученым предстоит решить несколько вопросов — почему у одного человека больше бактерий, вырабатывающих бутират, чем у другого, и как можно увеличить содержание бутирата в организме с помощью еды или пробиотиков.