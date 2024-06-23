Назван образ жизни, который может продлить ее до 100 лет

Учёные из Китая назвали образ жизни, который может продлить её до 100 лет
Исследователи перечислили три ключевых фактора, необходимых для того, чтобы стать долгожителем. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Эксперты из Университета Фудань в Шанхае изучили подробные данные о 5222 участниках в возрасте 80 лет и старше. 1454 из них достигли 100-летнего возраста.
После анализа образа жизни добровольцев выяснилось, что отказ от курения, регулярные физические нагрузки и разнообразное питание являются наиболее важными факторами для достижения долголетия.
По их словам, образование, семейное положение и употребление алкоголя в более позднем возрасте не оказали существенного влияния на продолжительность жизни.