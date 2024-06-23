Назван образ жизни, который может продлить ее до 100 лет

Исследователи перечислили три ключевых фактора, необходимых для того, чтобы стать долгожителем. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

© Чемпионат.com

Эксперты из Университета Фудань в Шанхае изучили подробные данные о 5222 участниках в возрасте 80 лет и старше. 1454 из них достигли 100-летнего возраста.

После анализа образа жизни добровольцев выяснилось, что отказ от курения, регулярные физические нагрузки и разнообразное питание являются наиболее важными факторами для достижения долголетия.

По их словам, образование, семейное положение и употребление алкоголя в более позднем возрасте не оказали существенного влияния на продолжительность жизни.