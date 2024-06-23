Крупномасштабное исследование группы ученых из Шанхайского университета показало, что главное условие здорового старения и долголетия — это психологическое благополучие. Однако есть еще один нюанс — потребление сыра, по всей видимости, так же помогает жить дольше. При этом социально-экономический статус не имеет значения. И похоже, полученным данным можно доверять — в исследовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

Эксперты сходятся во мнении, что если вы хотите прожить долго благодаря сыру — лучшим выбором будет моцарелла: именно она — наиболее полезный вид сыра для здоровья.

«Это хороший источник белка и кальция. Она также содержит пробиотики, которые могут принести пользу кишечнику и иммунитету. В свежей моцарелле также меньше насыщенных жиров и натрия, чем в других сырах», — объяснил кардиолог Ченг-Хан Чен в интервью порталу Parade.



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Исследователи обнаружили, что участники исследования, которые употребляли сыр и фрукты, с возрастом чувствовали себя лучше. Пристрастие к просмотру телевизора и курению, напротив, чаще всего было связано с болезнями в зрелые годы.