Ученые выяснили, как детские травмы влияют на работу мозга

Негативные события, пережитые в детском возрасте, могут нарушить работу критически важных структур мозга, заявили британские ученые. Группа из Эссекского университета провела исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Речь идет как о физическом, так и об эмоциональном жестоком обращении с ребенком.

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Детские травмы могут осложнить всю жизнь человека, говорится в статье. В раннем возрасте человеческий мозг подвергается быстрому развитию, что делает его особенно уязвимым к внешним воздействиям. Так, физическое или эмоциональное жестокое обращение может вызвать сильный стресс и долговременные структурные изменения в мозге.

Ученые проводили исследования среди 582 детей в возрасте от 8 до 20 лет. Среди участников эксперимента 285 человек пережили травму. Остальные составили здоровую контрольную группу.

Дети с травмами показали повышенную активацию некоторых областей мозга во время эмоционально нагруженных и социальных задач. Предположительно, негативный ранний опыт может заставить мозг выделять больше ресурсов на обработку внутренних телесных состояний и эмоций.

Ранее ученые выяснили, почему зрение ухудшается с возрастом. Специалисты Института биологической кибернетики Макса Планка в Тюбингене и Базельского университета пришли к выводу, что на это влияет снижение способности зрачка расширяться.