Специалисты выявили ранние признаки аутизма у новорожденных

Одним из самых ранних признаков аутизма оказалось избыточное увеличение мозга во время эмбрионального развития. К такому выводу пришли американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего с коллегами из других стран, результаты исследования которых опубликовал журнал Molecular Autism. Специалисты взяли стволовые клетки из крови 10 младенцев с расстройством и шести здоровых детей.

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"У малышей с глубоким аутизмом, который считается наиболее тяжелым типом РАС, отмечалось наибольшее избыточное увеличение мозга во время эмбрионального развития. У детей с легкими социальными симптомами аутизма наблюдался лишь легкий избыточный рост", — гласит вывод ученых.



Специалисты также выяснили, что у младенцев с глубоким аутизмом оказалась увеличена первичная слуховая и соматосенсорная кора. Открытие может объяснить проблемы сенсорного и социального восприятия.

Ранее британские ученые из Эссекского университета сообщили, что детские травмы могут нарушить работу критически важных мозговых структур. Исследование показало, что к таким последствиям приводит как эмоциональное, так и физическое жестокое обращение с ребенком. Ранние травмы могут осложнить всю жизнь человека, утверждают ученые.