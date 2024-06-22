Что в образе жизни является главным для долголетия

Специалисты из китайского Fudan University выяснили, что отказ от курения и алкоголя, физические нагрузки и правильное питание являются главными аспектами долгой жизни. Соблюдение этих правил поможет дожить до ста лет.

Исследователи выяснили, что употребление алкоголя в пожилом возрасте, а также уровень образования и семейное положение особо ни на что не влияют, равно как и место проживания – город и село. Подробнее об этом рассказывается в статье журнала Jama Network Open.

Напротив, высокий индекс массы тела в пожилом возрасте способствует увеличению продолжительности жизни.

Исследователи советуют вести здоровый образ жизни на протяжении всей жизни, а также придерживаться стратегий для улучшения здоровья в пожилом возрасте. Также они предлагают адаптировать ИМТ для людей в возрасте, чтобы точнее оценивать их здоровье.

Доводы китайских специалистов своим примером подтверждает американка Дебора Секели, которой уже исполнилось 102 года.

Кстати, кофе тоже поможет дожить до почтенного возраста, но выбирать его нужно правильно, в противном случае эффект будет обратный.