Ученые выяснили, какой подсластитель губит сердечно-сосудистую систему

Ученые из США выяснили, что регулярное употребление популярного подсластителя провоцирует образование тромбов. Высокий уровень ксилита в крови увеличивает риск инфарктов и инсультов на 57 %. Об этом стало известно из исследования, проведенного в Научно-исследовательском институте Лернера.

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«Добавки с подсластителем негативно влияют на состояние сердца и сосудов. Высокий уровень ксилита в крови повышает риски инфарктов и инсультов в 1,57 раза», – передает European Heart Journal.



Ученые выяснили, что подсластитель не представляет собой безопасную альтернативу сахара, а несет риски возникновения тромбозов. Закупорка сосудов является опасным последствием, в результате которого могут развиться инфаркты, инсульты и другие заболевания.

Эксперты рекомендуют не поддаваться на уловки маркетологов, которые выделяют на упаковке словосочетание «Без сахара», ведь натуральный подсластитель содержит значительно больше угроз для организма.

При употреблении ксилита половина вещества всасывается в кишечник, оставшаяся часть идет на ферментацию бактериями. Чрезмерное употребление заменителя сахара дает слабительный эффект и может приводить к вздутию живота.

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