Сады вокруг дома снизили риск развития рака

Исследование, проведенное под руководством Университета Квинсленда, обнаружило связь между наличием сада и сниженным риском диагностики рака, связанного с ожирением.

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Кандидат философии в области общественного здравоохранения Чинонсо Одебиату из Университета Квинсленда анализировал данные почти 280 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет в Англии, Шотландии и Уэльсе, набранные с 2006 по 2010 годы.

Исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что наличие личного сада в окрестностях дома связано с уменьшенным риском развития рака, особенно рака молочной железы и матки.

Ученые отметили, что зеленые зоны вокруг дома предоставляют людям возможность заниматься физической активностью, повышать уровень витамина D и смягчать воздействие загрязнения воздуха.