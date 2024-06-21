Ученые вырастили в лаборатории миниатюрную модель печени

Британские ученые из университета Королевского Колледжа Лондона создали миниатюрную модель печени, выращенную в лаборатории.

Исследователи использовали клетки печени человека и синтетический каркас, создав 3D-сфероиды, которые имитируют структуру и функции настоящей печени.

Традиционно для тестирования лекарств применяются животные модели. Однако, они имеют ряд недостатков: этические соображения, различия в физиологии человека и животных, высокая стоимость и ограниченная доступность тканей.

Печень играет ключевую роль в выведении лекарств из организма. Но метаболизм препаратов может привести к токсическим побочным эффектам и остановке работы печени.

Для решения этой проблемы команда доктора Раими-Абрахам вырастила мини-печень из человеческих клеток и синтетического каркаса. Каркас служит опорой для клеток, образуя подобие «клеточного супа».

Результаты исследования, опубликованные в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, показывают высокую эффективность новой модели. Мини-печень собрана из большего количества клеток и лучше имитирует настоящую печень по сравнению с другими моделями без каркаса.