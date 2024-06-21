Найден новый способ борьбы с распространенной у пенсионеров болезнью

Подавление гена GPRC5A может повысить эффективность лечения остеопороза. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Cellular Physiology (J. Cell. Physiol).

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Предыдущие эксперименты показали, что паратгоромон, который выделяют паращитовидные железы, может значительно укрепить кости пациентов с остеопорозом. Но одновременно это вещество способствует росту численности остеокластов — клеток, которые разрушают кость. В новом исследовании ученые нашли способ обойти это препятствие, снижающее эффективность лечения паратгормоном.

Оказалось, что ген GPRC5A подавляет созревание остеобластов — клеток, которые помогают строить кость. Препараты, которые могли бы подавить работу этого гена GPRC5A, смогут повысить эффективность лечения остеопороза с помощью паратгормона.

При остеопорозе снижается плотность костей, они становятся пористыми и хрупкими, растет риск опасных для жизни переломов. Это заболевание поражает миллионы людей ежегодно, в основном пожилых. Из-за старения населения мира и увеличения распространенности остеопороза растет нагрузка на системы здравоохранения. Кроме того, пациенты часто страдают от слабости и нуждаются в долгосрочном лечении и уходе.