Ученые раскрыли причины распространенного рака яичка

Ученые впервые создали модель семиномы — рака яичка, характерного для молодых мужчин. Она позволила им установить генетические особенности этой опухоли, которые могут лечь в основу терапии семиномы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

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Семинома — наиболее распространенная опухоль яичка, которая образуется из зародышевых клеток. Несмотря на в целом благоприятный прогноз и высокие показатели выживаемости, примерно в 10% случаев клетки семиномы устойчивы к химиотерапии.

Изучение опухоли затруднено из-за отсутствия модели семиномы у мышей. В новом исследовании ученые получили животных с опухолью, максимально похожей на человеческую. Ранее этого не удавалось достичь из-за сложной природы семиномы и наличия в ней различных типов клеток. Клетки опухоли ученые получили из клеток кожи, которые перевели в состояние, подобное эмбриональному.