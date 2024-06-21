Ученые назвали еду, способную перевернуть работу кишечника

Новое исследование подтвердило негативное влияние насыщенных жиров на кишечник. Избыток такой еды в рационе особым образом воздействует на бактерии, меняя их состав и фактически переворачивая работу кишечника.

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Большое количество пищи, насыщенной жирами, разрушает резидентные кишечные бактерии. В результате формируется нездоровый микробиом, способствующий проникновению бактерий через слизистую оболочку в кровь.

Такую ситуацию исследователи наблюдали в рамках эксперимента с грызунами. Крыс разделили на две группы. Первая придерживалась стандартного питания - около 11% жиров в рационе. Вторая "сидела" на диете с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения (45%), уточнила в своем телеграм-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

Животные из второй группы спустя девять недель продемонстрировали значительно меньшее разнообразие кишечных бактерий - по сравнению с грызунами из первой группы. Это в целом плохо отразилось на пищеварении крыс из второй группы. Есть и еще одна особенность, которую выявили у этих животных. Переизбыток жиров отражался и на работе мозга. Таким образом, что животные становились более тревожными.

"У них наблюдалась более высокая экспрессия трех генов, участвующих в выработке и передаче сигналов нейромедиатора серотонина, связанного со стрессом и тревогой", - отметила Зухра Павлова.



Врач подчеркнула, что на человека плохо влияет как избыток, так и недостаток жиров. Поэтому важно следить, чтобы на тарелке были и белки, и углеводы, и жиры - примерно в равном количестве. Самые полезные жиры содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах.