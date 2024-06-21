Медики научились восстанавливать сердечную мышцу

Сердечно-сосудистые заболевания – частая причина смерти во всем мире. Австрийские медики придумали способ, как регенерировать сердечную мышцу после операции по шунтированию. Это поможет увеличить продолжительность жизни и снизить число повторных госпитализаций.

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Шунтирование создает новый путь для тока крови вокруг суженных или закупоренных частей основных артерий, улучшая кровоток и снабжение кислородом. Врачи осуществили восстановление сердечной мышцы при помощи мягких ударных волн. Инновационная операция стимулирует рост новых сосудов вокруг поврежденной области, способствуя регенерации миокарда.

В исследовании приняли участие более 60 пациентов из Австрии. Врачи использовали аппарат, получивший название «космический фен», который в течение 10 минут создавал слабые звуковые волны после шунтирования.

У людей, которым сделали экспериментальную операцию, через год наблюдалось клиническое улучшение по сравнению с «обычными» пациентами. Участники инновационного лечения могут несколько минут выполнять физические нагрузки без отдыха и имеют лучшее качество жизни, потому что их сердце перекачивает больше кислорода по телу.

Исследователи рассчитывают провести более масштабное исследование, чтобы подтвердить свои выводы, пишет Sky News.

Ранее в ВОЗ заявили, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 40% смертей в Европе – это 10 тысяч смертей в день.