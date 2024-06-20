Какие перекусы полезны для психического здоровья

Ученые из Астонского университета в Великобритании установили, что перекусы фруктами облегчают симптомы депрессии и улучшают психологическое самочувствие, а употребление чипсов, напротив, повышает уровень тревоги и стресса. Результаты опубликованы в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 428 здоровых взрослых людей, которых проинструктировали заполнить анкеты о своем рационе питания за последний год. В опросниках фиксировалось количество еженедельно употребляемых фруктов, овощей, сладостей (таких как печенье, торты и шоколад) и соленых закусок, таких как чипсы. Участники также рассказали об особенностях своего психологическом здоровья, тренировках и вредных привычках (пристрастии к алкоголю и сигаретам).

Ученые проанализировали данные о рационе каждого участника и сопоставили их с показателями психологического благополучия, определенных в ходе опроса. Испытуемые ели фрукты и овощи в среднем четыре-шесть раз в неделю, а сладкие и соленые закуски — два-три раза в неделю.

Результаты показали, что лица, которые чаще перекусывали фруктами, реже демонстрировали выраженные симптомы депрессии. Также их психическое здоровье было более крепким. Употребление картофельных чипсов, напротив, коррелировало со склонностью к депрессии, когнитивными проблемами, а также с повышением уровней тревожности и стресса.

Исследователи отметили, что общее количество потребляемых фруктов было не так важно, как частота употребления. По мнению ученых, частое поедание фруктов в сыром виде максимизирует усвоение питательных веществ с антиоксидантными свойствами, усиливая их положительное влияние на психологическое здоровье. Антиоксиданты — это натуральные вещества, которые повышают иммунитет и защищают клетки организма от повреждений особыми формами кислорода (свободными радикалами).