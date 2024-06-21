Раскрыты противовирусные свойства деревянных поверхностей

Недавнее исследование, опубликованное в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, указывает на то, что некоторые виды древесины обладают естественными противовирусными свойствами. В исследовании, проведенном под руководством Варпу Марьомяки и его коллег, изучались шесть различных пород древесины: сосна, береза, ольха, эвкалипт, дуб и ель.

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Результаты исследования показали, что сосна, ель, береза и ольха способны значительно снизить инфекционность оболочечных вирусов, таких как коронавирус, в течение одного-двух часов после контакта. Сосна продемонстрировала самую быструю противовирусную активность, проявляющуюся уже через пять минут. Дуб и ель также показали эффективность против необолочечных вирусов в течение одного часа.

Исследователи связывают противовирусные свойства древесины с ее химическим составом, хотя конкретные механизмы требуют дальнейшего изучения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что древесина является потенциальной устойчивой альтернативой традиционным дезинфицирующим средствам для снижения уровня передачи вирусов на поверхностях.