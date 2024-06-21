Регулярная ходьба оказалась полезна при боли в спине

Более 600 миллионов человек во всем мире страдают от болей в пояснице. Согласно одному исследованию, у 7 из 10 человек после исчезновения приступа боли она снова появляется в течение года. Кроме того, она является основной причиной инвалидности в мире.

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Команда учёных из группы исследования спинальных болей в Университете Маккуори (Австралия) отмечает, что регулярная ходьба помогает людям избавиться от боли в спине.

В новом исследовании принял участие 701 взрослый человек. Все эти люди недавно выздоровели от боли в пояснице, которая длилась не менее 24 часов. Участники следовали одному из трёх подходов: индивидуальная программа ходьбы, шесть занятий с физиотерапевтом или отсутствие лечения. После этого специалисты наблюдали за участниками в течение одного-трёх лет.

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По сравнению с контрольной группой (без лечения) у тех, кто ходил, было меньше случаев болей в спине, ограничивающих активность. Как утверждают исследователи, это привело к уменьшению потребности в обращении за медицинской помощью, а также к тому, что время их отсутствия на работе из-за болезни сократилось вдвое.

Важно также, что время, которое прошло до следующего приступа боли, у участников, которые ходили, увеличилось почти вдвое: со 112 дней до 208 дней в среднем.

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