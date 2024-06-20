Смертность до 50%: эксперт рассказал, какая болезнь может вызвать следующую пандемию

Эксперт в области здравоохранения предупредил о возможности начала новой пандемии после смерти одного человека в Мексике. Бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил, что следующей эпидемией может стать птичий грипп.

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По его словам, уровень смертности от этой болезни, вероятно, будет намного выше, чем от COVID-19, и будет варьироваться от 25 до 50%. Для сравнения: летальность от ковида составляет всего лишь 0,6%.

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила о первой смерти человека от птичьего гриппа в Мексике.

На данный момент считается, что болезнь не может распространяться между людьми. Однако учёные обнаружили, что пять аминокислот вируса должны изменить свой ключевой рецептор, чтобы птичий грипп мог соединиться с человеческим рецептором, позволяя ему распространяться между людьми, как COVID-19.

Как только вирус обретёт способность прикрепляться к человеческому рецептору и затем передаваться от человека к человеку, тогда начнётся пандемия. Я думаю, это всего лишь вопрос времени.

Роберт Редфилд добавил, что он не знает, сколько времени потребуется, чтобы необходимые аминокислоты изменились. Он утверждал, что более серьёзный риск заключается в том, что вирус можно вырастить в лаборатории.