Центр им. Гамалеи начал разработку универсальной вакцины против инфекций

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получили первые наработки для создания в будущем универсальной вакцины против возбудителей инфекционных заболеваний, быстро меняющих антигенную структуру, в том числе коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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По его словам, ученые продолжают осваивать необходимые технологии, которые позволят идентифицировать у вирусов константные фрагменты белков, универсальные для всех возбудителей ковида или возбудителей вируса гриппа. Впоследствии ученым предстоит "заставить" антитела, которые будут вырабатываться под действием идентифицированных универсальных участков белков, вырабатываться и дотягиваться до этих константных участков белковых молекул.

"У нас есть технологическое основание говорить, что мы получим такие фрагменты константных белков, на основании которых мы будем делать вакцины, которые будут индуцировать нужные антитела с широкой нейтрализующей специфичностью на модели ковида", - сказал Гинцбург.



Он отметил, что в Центре уже получены первые рентгеноструктурные изображения взаимодействия такого антитела с определенным белком COVID-19. Гинцбург, в свою очередь, определил константный участок, с которым взаимодействует данное антитело.

"Теперь у нас есть все основания для того, чтобы из этого константного участка сделать вакцину, введение которой в организм, в первую очередь - подопытного животного, будет индуцировать вот такие необычные антитела", - пояснил ученый.



Гинцбург подчеркнул, что в случае разработки вакцины с широкой нейтрализующей специфичностью на модели ковида, следующая вакцина будет на модели гриппа, а затем специалисты Центра будут работать над вакциной против вируса иммунодефицита человека.