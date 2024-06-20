Исследование: регулярный храп связан с повышенным давлением

Исследование, проведенное ученые из Университета Флиндерса, показало, что регулярный храп ночью может быть предупреждающим сигналом о высоком кровяном давлении. Особенно это касается лиц с избыточным весом и среднего возраста мужчин.

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Исследование, опубликованное в журнале npj Digital Medicine, использовало данные длительного мониторинга сна и является крупнейшим исследованием своего рода, подтверждающим связь между храпом и гипертонией.

Исследование показало, что у 15% участников, в основном у мужчин с избыточным весом, храп составлял более 20% ночи в среднем, и это связано с повышением кровяного давления и неконтролируемой гипертонией.

Ученые отмечают важность учета храпа при управлении гипертонией и другими проблемами со сном, учитывая его потенциальные последствия для здоровья.