Стало известно, в какое время суток лучше тренироваться при диабете

Ученые из Университета Гранады (UGR) установили, что вечерняя физическая активность эффективнее всего нормализует уровень глюкозы в крови у людей с избыточным весом и сахарным диабетом. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

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В исследовании приняли участие 186 взрослых добровольцев мужского и женского пола с избыточным весом (или ожирением) и диабетом. Средний возраст испытуемых составлял 47 лет. В течение 14 дней участники должны были носить акселерометры — приборы для отслеживания движения объекта в пространстве. Это было необходимо для фиксации временных промежутков, в рамках которых испытуемые выполняли упражнения. Также после каждой тренировки участников проинструктировали измерять уровень глюкозы в крови и записывать результаты.

По истечении двух недель ученые обнаружили, что эффективнее всего концентрация глюкозы в крови снижалась у тех, кто тренировался в промежуток времени между шестью часами вечера и двенадцатью часами ночи. При этом такие результаты были получены при условии выполнения как высокоинтенсивных упражнений, так и тренировок умеренной интенсивности.