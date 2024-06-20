Пермские ученые создали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили новый метод диагностики болезни Альцгеймера, основанный на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга. Этот метод позволяет выявлять заболевание на ранней стадии, когда возможно замедлить его развитие или предотвратить.

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Уникальность метода заключается в анализе толщины вен головного мозга, зависящей от магнитной восприимчивости, отражающей состояние кровообращения и толщину стенок вен. Для диагностики используется контрастное вещество и магниторезонансное исследование с особым режимом и мощностью.

Исследование установило, что наиболее информативными являются базальные вены и вены таламуса в левом и правом полушариях головного мозга. Методика позволяет с высокой точностью определять три основных категории состояния: здоровый человек, наличие болезни Альцгеймера и неопределенность, требующую дополнительных исследований.