Ученые выяснили, почему у приезжих студентов в Калининграде начинаются проблемы со здоровьем

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта изучили влияние климата Калининграда на студентов, которые приезжают из других регионов РФ. В первую очередь у учащихся выявляют проблемы с дыханием и кожей.

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«У приезжих студентов на первых курсах чаще, чем у местных, проявлялись болезни органов дыхания и кожи. Это можно отнести к процессу адаптации», – уточнили ученые.



Сразу после переезда организм студентов находится в состоянии стресса, уточняет издание «Интерфакс». Акклиматизация зависит от условий, в которых живет студент. Важно нормализовать режим дня и питание. При этом со второго по пятый курс заболеваемость среди иногородних студентов значительно снижается.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда прогреется вода у побережья Балтийского моря.