Ученые нашли запах, облегчающий симптомы болезни Альцгеймера

Шотландские ученые из Эдинбургского университета Нейпира выяснили, что запах ментола способен облегчить некоторые симптомы болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют тесты на лабораторных мышах. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

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Болезнь Альцгеймера — серьезное нейродегенеративное заболевание, которое со временем ухудшается. Оно характеризуется изменениями в мозге , которые приводят к утрате нейронных связей. Наиболее распространенные признаки включают постепенное ухудшение памяти, мышления и социальных навыков, а также частые изменения настроения.

В новом эксперименте команда использовала грызунов, генетически модифицированных для изучения болезни Альцгеймера. В течение полугода животные подвергались воздействию ментола. Ученые проанализировали их иммунный ответ и когнитивные способности, сравнив показатели со здоровыми мышами. Оказалось, что ментоловый запах значительно улучшал состояние испытуемых существ.

В частности, ментол помог регулировать иммунную систему, предотвратить ухудшение когнитивных функций, а также улучшить память и способности к обучению.

Исследователи выяснили, что вещество снижает уровень интерлейкина-1 бета, белка, связанного с проблемами памяти при болезни Альцгеймера. Этот белок, или «цитокин», вызывает воспаление в мозге, которое может нанести вред когнитивным функциям. Снижение уровня интерлейкина-1 бета может помочь уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшее снижение когнитивных функций.

Также было обнаружено, что ментол имитирует эффекты искусственного снижения Т-регуляторных клеток — иммунных клеток, которые помогают контролировать воспаление и поддерживать баланс иммунной системы. Это открытие предполагает возможный путь лечения таких состояний, как болезнь Альцгеймера, и подчеркивает возможность использования определенных запахов в качестве терапии.

Хотя результаты опыта основаны на первоначальных наблюдениях за лабораторными мышами и поэтому не могут быть распространены на людей с болезнью Альцгеймера, они помогут лучше понять, как лечить это заболевание у человека.