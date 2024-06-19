Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург надеется на получение вакцины от рака уже в ближайшем будущем. Об этом он рассказал проекту "ТАСС.Дети".

"Я надеюсь, что это можно будет сделать еще при моем функционировании как ученого, но это не сегодня и не завтра произойдет, хотя в этом направлении у нас есть очень большой проект, который поддержан президентом нашей страны", - сказал Гинцбург.



Он отметил, что в рамках проекта проводится совместная работа ведущих онкологических институтов и Центра им. Гамалеи. Задача центра заключается в разработке всей технологии создания терапевтических вакцин.