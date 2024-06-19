Гинцбург надеется, что вакцина от рака будет разработана уже в ближайшем будущем
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург надеется на получение вакцины от рака уже в ближайшем будущем. Об этом он рассказал проекту "ТАСС.Дети".
"Я надеюсь, что это можно будет сделать еще при моем функционировании как ученого, но это не сегодня и не завтра произойдет, хотя в этом направлении у нас есть очень большой проект, который поддержан президентом нашей страны", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что в рамках проекта проводится совместная работа ведущих онкологических институтов и Центра им. Гамалеи. Задача центра заключается в разработке всей технологии создания терапевтических вакцин.
"Задача нашего института: на молекулярном уровне создать вакцину универсальную, которая позволяла бы против различных типов рака создавать совершенно персонализированные для каждого конкретного человека, для него только специфичные, терапевтические вакцины, при получении которых его иммунная система будет активизироваться и направляться на то онкологическое заболевание, на ту опухоль, от которой данный больной страдает", - рассказал Гинцбург.