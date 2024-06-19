Ученые выяснили, какая музыка сделает секс лучше, а какая его продлит

Подавляющее большинство, а именно 68% людей, которые слушают музыку во время секса, заявили, что приятные звуки помогают им снизить беспокойство, а 63% уверены, что правильно подобранный трек способен значительно увеличить продолжительность полового акта, согласно новому исследованию компании ZipHelath.

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«Будь то создание настроения, повышение удовлетворенности или даже влияние на продолжительность интимных моментов, правильный плейлист может иметь решающее значение», — объяснили авторы в беседе с NY Post.



Эксперты опросили более 1000 человек и изучили плейлисты для секса, чтобы вынести окончательный вердикт: какая музыка наилучшим образом подходит для близости. Дольше всего процесс длится под хип-хоп — в среднем 31,5 минуты. Самой популярной песней о сексе признана Super Freaky Girl Ники Минаж. А незащищенный секс чаще всего случается под хиты The Weeknd. Эта же группа бьет рекорды по присутствию в тематических плейлистах. Помимо всего прочего эксперты обнаружили, что 62% респондентов сообщают о более высоком уровне сексуального удовлетворения, когда на заднем плане звучит хороший трек.