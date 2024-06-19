Ученые назвали время суток, когда занятия спортом наиболее эффективны

При борьбе с лишним весом важно не только следить за рационом питания, соблюдая всевозможные диеты, но и увеличить физическую нагрузку для ускорения метаболизма. Специалисты уверяют, что это поможет сжечь лишние калории, а значит, ускорит процесс похудения.

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Но ученые из Испании продвинулись дальше и выяснили, в какое время суток занятия спортом принесут наибольший результат.

Как говорится в материале, опубликованном в Eurekalert, ученые провели эксперимент с участием 186 человек, средний возраст которых составил 46 лет. Все испытуемые страдали от ожирения.

Участников разделили на три группы, каждая из которой занималась в зале в определенное время суток: с утра и до полудня, с полудня до 18.00, с 18.00 до полуночи.

Пока испытуемые боролись с лишними килограммами, ученые отслеживали уровень сахара в их крови.

В результате им удалось выяснить, что у группы, которая занимается спортом по вечерам, снижены как дневные, так и ночные показатели уровня сахара в крови. При этом лучше всего это было заметно у участников с преддиабетом.

Ученые заявили, что результаты их работы должны учитываться при составлении программ похудения для людей с ожирением фитнес-тренерами и медперсоналом.

Ранее эксперты назвали неочевидные привычки, мешающие похудеть. А ученые рассказали о способе, который позволит быстро похудеть. Так, по данным ученых из Университета Сфакса, чтобы борьба с лишним весом стала на 30% эффективнее, нужно сочетать аэробные тренировки высокой интенсивности с упражнениями с утяжелителями и периодическим голоданием.