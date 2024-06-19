Ученые создали новый метод предсказания болезни Паркинсона

Ученые создали простой анализ крови, способный предсказать болезнь Паркинсона за 7 лет до появления симптомов. Тест использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа восьми белков-биомаркеров в крови, концентрация которых меняется у пациентов с болезнью Паркинсона.

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На данный момент болезнь Паркинсона лечат с помощью заместительной терапии дофамином, но только после появления тремора, замедления движений и проблем с памятью.

Новый анализ позволит выявить болезнь на ранней стадии, что даст возможность назначить лечение для защиты нервных клеток, вырабатывающих дофамин, и потенциально замедлить развитие болезни.

Тест успешно прошел испытания на людях с расстройством поведения в фазе быстрого сна (iRBD), из которых 79% были идентифицированы как имеющие профиль, характерный для болезни Паркинсона.

В течение 10 лет наблюдений у 16 пациентов, чья кровь показала склонность к болезни Паркинсона, действительно развились соответствующие симптомы.

Ученые планируют усовершенствовать тест, чтобы он определял болезнь еще на более ранней стадии.