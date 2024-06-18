Ученые рассказали, как спасти кожу от вызывающего рак ультрафиолета

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разъяснили, как защитить кожу от вредного солнечного ультрафиолета (УФ) и оказать себе первую помощь при солнечном ожоге. Эти знания помогут получить от загара пользу, а не онкологические осложнения, сообщили «Газете.Ru» в научном учреждении.

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В Пермском политехе уточнили, что ультрафиолетовое излучение Солнца делится на три вида в зависимости от длины волн — «A», «B» и «C». Лучи «C» длиной 280-100 нанометров (нм) не достигают поверхности планеты и полностью рассеиваются в атмосфере, превращая кислород в озон. На человека воздействует ультрафиолет типов «A» (400-315 нм) и «B» (315-280 нм).

При этом «B»-ультрафиолет необходим для человеческого организма, поскольку с его помощью в эпидермисе синтезируется витамин D3. Но ультрафиолет «А» остается наиболее опасным для кожи.

Под действием УФ-облучения изменяется ДНК, в результате чего нарушаются последовательности нуклеотидов и увеличивается риск развития рака. Аминокислоты триптофан и цистеин за счет влияния ультрафиолета образовывают свободные радикалы, в коже чего разрушаются структуры и функции различных белковых молекул.

По словам исследователей, кожа человека вырабатывает урокаиновую кислоту, защищающую покров тела от солнечной радиации. В темное время суток это вещество химически преобразуется, выделяя при этом тепло, поэтому ночью после загара кожа ощутимо «горит».

Чтобы усилить естественный барьер организма для солнечного излучения, ученые рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами соответственно своему фототипу.

Всего выделяют четыре фототипа. Первый характерен для людей с рыжими волосами, веснушками и очень белой кожей, которая не загорает, а почти сразу сгорают на солнце. Им стоит применять SPF-составы с показателем 50+.

Ко второму фототипу относятся светлокожие и светловолосы люди. Они чуть более устойчивы к солнечному ультрафиолету, и им подойдут средства с SPF 30+.

Жителей южной Азии, Кавказа и Средиземноморья можно причислить к третьему фототипу. Их кожа редко сгорает, а на солнце становится коричневой. Им рекомендована защита с показателем SPF 15+. Такими же средствами могут пользоваться обладатели четвертого фототипа — африканцы и коренные жители Австралии.

В ПНИПУ рекомендуют наносить примерно чайную ложку (около пяти граммов) солнцезащитного крема на лицо и шею. Для покрытия всего тела человеку средней комплекции придется использовать не менее 50-75 граммов средства.

Если солнечного ожога избежать не получилось, специалисты советуют пользоваться уходовой косметикой, направленной на восстановление барьерной функции кожи. Это могут кремы с вазелином, ланолином или минеральным маслом в составе.

Также могут помочь средства с церамидами и растительными маслами, а также с пантенолом и коллагеном.