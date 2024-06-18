Ученые разоблачили ложь фармкомпаний об антидепрессантах

Препараты, направленные на регулирование уровня серотонина в организме, не помогают человеку побороть депрессию, такое заявление сделал доктор Марк Горовиц — почетный научный сотрудник по клиническим исследованиям в области психиатрии университетского колледжа Лондона. По его словам, которые приводит The Sun, связь между депрессией и снижением так называемого гормона счастья продвигали фармацевтические компании, хотя эта гипотеза оторвана от реальности.

© unsplash

"В течение многих лет фармацевтические компании заявляли, что антидепрессанты работают, исправляя химический дисбаланс в мозге, основываясь на гипотезе, что депрессия вызвана низким уровнем серотонина", — сказал эксперт.



При этом Горовиц подчеркнул, что крупное исследование, соавтором которого был он сам, не выявило «никаких доказательств того, что депрессия вызвана низким уровнем серотонина».

Как пишет The Sun, ссылаясь на экспертов, депрессия имеет более глубокие причины, вплоть до генетических, а антидепрессанты, скорее, помогают облегчить симптомы, зачастую подавляя эмоции человека. Более того, у таких препаратов есть побочные эффекты, продолжает издание. Так, ученые Кембриджского университета пришли к выводу, что 40–60% пациентов сталкиваются с последствиями. Иногда побочный эффект проявляется даже в виде снижения либидо.

Другое исследование, на которое ссылается газета, выявило эффект отмены у 15% тех, кто принимал антидепрессанты. Когда люди прекращали принимать препараты, то сталкивались с тошнотой, бессонницей и головными болями.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Чудаков сообщал, что магнитные бури могут быть смертельно опасными для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, вроде гипертонии, и если своевременно не обратиться к медикам, человек может умереть.